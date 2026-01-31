Adana'da TOGG su birikintisinde ilerledi — Görüntüler cep telefonunda

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:46
Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kent yaşamını olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar bazı noktalardan geçiş yapmakta güçlük çekti.

Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Sarıçam ilçesinde, Buruk Mezarlığı yakınlarında oluşan su birikintisi yolun adeta göle dönmesine neden oldu.

Orada araçlar yoldan geçemezken bir TOGG kullanıcısı, göle dönen yolda aracını ilerletti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sürücü aracın içinden de video paylaştı.

Videoda aracın içi su almadı

Paylaşılan görüntülerde, sürücünün kayıt ettiği videoda TOGG'un içerisine su girmediği görüldü. Görüntüler sosyal medyada ve yerel kaynaklarda geniş ilgi gördü.

