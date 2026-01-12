Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Adana'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Bekir Avcu (84), 34 FGB 201 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı; hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:24
Adana'nın Seyhan ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Bekir Avcu (84) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, dün sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yaya olarak karşı şeride geçmeye çalışan Avcu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu ve olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Avcu kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü D.V. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

