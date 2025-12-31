Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Yoğun kar ve buzlanma sırasında belediye ekipleri zamanında müdahale etti

Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sahada çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme mesaisi sırasında Vartana Deresi mevkiinde kara saplanan bir ambulansın yardımına koştu.

Vartana Geçici Yaşam Alanı’nda ikamet eden ve rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye sevk edilmekte olan bir çiftin bulunduğu ambulans, yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyince bölgedeki temizlik ekipleri duruma anında müdahale etti.

Hava muhalefeti nedeniyle ambulans hareket edemeyince ekipler, zaman kaybetmeden yaşlı çifti güvenli bir şekilde kendi araçlarına nakletti. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştirerek tedavi süreçlerinin başlamasını sağladı.

ADIYAMAN’DA, KARA SAPLANAN AMBULANSLA BERABER MAHSUR KALAN BİR HASTA, BELEDİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.