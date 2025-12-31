DOLAR
Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Adıyaman'da kara saplanan ambulanstaki rahatsız çift, Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlarına nakledilip hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:46
Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı

Yoğun kar ve buzlanma sırasında belediye ekipleri zamanında müdahale etti

Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sahada çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar temizleme mesaisi sırasında Vartana Deresi mevkiinde kara saplanan bir ambulansın yardımına koştu.

Vartana Geçici Yaşam Alanı’nda ikamet eden ve rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye sevk edilmekte olan bir çiftin bulunduğu ambulans, yoğun kar nedeniyle ilerleyemeyince bölgedeki temizlik ekipleri duruma anında müdahale etti.

Hava muhalefeti nedeniyle ambulans hareket edemeyince ekipler, zaman kaybetmeden yaşlı çifti güvenli bir şekilde kendi araçlarına nakletti. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştirerek tedavi süreçlerinin başlamasını sağladı.

ADIYAMAN'DA, KARA SAPLANAN AMBULANSLA BERABER MAHSUR KALAN BİR HASTA, BELEDİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

ADIYAMAN’DA, KARA SAPLANAN AMBULANSLA BERABER MAHSUR KALAN BİR HASTA, BELEDİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.

ADIYAMAN’DA, KARA SAPLANAN AMBULANSLA BERABER MAHSUR KALAN BİR HASTA, BELEDİYE EKİPLERİNCE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

