Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Ortaköy yol kavşağında kaza: Sürücü hakimiyeti kaybetti

Kaza, Aksaray-Ankara karayolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Ç. (32) idaresindeki 68 ACA 293 plakalı otomobil, Çimeli Yeniköy'den Aksaray istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kazada sürücü Tuğba Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Hatice C. (53) olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralıları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL YOLA DEVRİLİRKEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.