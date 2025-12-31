Aksaray'da yoğun kar: mahsur kalan araçlar kurtarılıyor

Ortaköy ve Güzelyurt'ta ulaşım olumsuz etkilendi

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde kar birikimi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapandı ve çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, yolda mahsur kalan ve kara saplanan araçlar ekiplerce kurtarıldı. Çalışmaların Çamurluk-Oğuzlar, Akin-Balcı, Çekiçler-Balcı, Hıdırlı-Karapınar ve Yıldırımlar köyleri güzergâhlarında yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Aksaray İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada: "Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz sahadadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.

AKSARAY’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLURKEN, GÜZELYURT VE ORTAKÖY İLÇELERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALIRKEN, ARAÇLAR ÖZEL İDARE EKİPLERİNCE KURTARILIYOR.