Aksaray'da yoğun kar: mahsur kalan araçlar kurtarılıyor

Aksaray'ta sabah başlayan yoğun kar yağışı Ortaköy ve Güzelyurt'ta ulaşımı aksattı; İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan araçları kurtarıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:42
Ortaköy ve Güzelyurt'ta ulaşım olumsuz etkilendi

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde kar birikimi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapandı ve çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, yolda mahsur kalan ve kara saplanan araçlar ekiplerce kurtarıldı. Çalışmaların Çamurluk-Oğuzlar, Akin-Balcı, Çekiçler-Balcı, Hıdırlı-Karapınar ve Yıldırımlar köyleri güzergâhlarında yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Aksaray İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada: "Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz sahadadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

