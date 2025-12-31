DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu

Akseki'de karla mücadele görevindeki 24 yaşındaki karayolları çalışanı Arda Aydın, evinde ölü bulundu. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor, cenaze Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:05
Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu

Akseki'de 24 yaşındaki karayolları çalışanı evinde ölü bulundu

Arda Aydın'ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Antalya Karayolları 133. Şube Şenliği'nde görev yapan 24 yaşındaki Arda Aydın, Demirciler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları için görevlendirilen Karayolları personeli, akşam saat 20.00 sıralarında Aydın'a telefonla ulaşamayınca durumu şüpheli buldu. Mesai arkadaşlarının durumu polis merkezine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Polis ekipleriyle birlikte Aydın'ın evine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine balkonundan içeri girdi ve gencin evde hareketsiz halde olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Aydın'ın cenazesi ilk muayenenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Akseki Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE, ANTALYA KARAYOLLARI 133. ŞUBE ŞENLİĞİ’NDE GÖREV YAPAN 24 YAŞINDAKİ...

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE, ANTALYA KARAYOLLARI 133. ŞUBE ŞENLİĞİ’NDE GÖREV YAPAN 24 YAŞINDAKİ ARDA AYDIN, DEMİRCİLER MAHALLESİ’NDEKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Dağı'nda Kar: D-100 İstanbul Yönü Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
2
Eskişehir'de Polisten Günübirlik Kiralanan Evlere KBS Denetimi: 3 İşletmeye Ceza
3
Hatay'da Masaj ve Spa Denetimi: 4 Adres 90 Gün Boyunca Mühürlendi
4
Bodrum’da Yeni Yıl Öncesi Güvenlik Seferberliği: Günde Yaklaşık 10 Bin Araç
5
Denizli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
6
İzmir'de Orta Refüj İhlali: 10 bin 473 TL Ceza, Ehliyete 2 Ay El Konuldu
7
Sultangazi'de Otobüs Durağında Kız Öğrenciye Silahlı Saldırı — Şüpheli Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları