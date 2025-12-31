Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu

Akseki'de 24 yaşındaki karayolları çalışanı evinde ölü bulundu

Arda Aydın'ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Antalya Karayolları 133. Şube Şenliği'nde görev yapan 24 yaşındaki Arda Aydın, Demirciler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları için görevlendirilen Karayolları personeli, akşam saat 20.00 sıralarında Aydın'a telefonla ulaşamayınca durumu şüpheli buldu. Mesai arkadaşlarının durumu polis merkezine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Polis ekipleriyle birlikte Aydın'ın evine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine balkonundan içeri girdi ve gencin evde hareketsiz halde olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Aydın'ın cenazesi ilk muayenenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Akseki Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

