Alaplı Ahatlı'da Çatıdan Düşen Yılmaz Tonguç Hayatını Kaybetti

Çatı tamiri sırasında dengesini kaybeden Tonguç hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ahatlı köyünde meydana gelen kazada, Yılmaz Tonguç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan Yılmaz Tonguç, yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tonguç, Ereğli'deki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tonguç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI AHATLI KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN TALİHSİZ OLAYDA, ÇATI TAMİRİ SIRASINDA DÜŞEN BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.