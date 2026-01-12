Alaplı Ahatlı'da Çatıdan Düşen Yılmaz Tonguç Hayatını Kaybetti

Ahatlı köyünde çatı tamiri sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Yılmaz Tonguç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:09
Çatı tamiri sırasında dengesini kaybeden Tonguç hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ahatlı köyünde meydana gelen kazada, Yılmaz Tonguç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, evinin çatısını tamir etmek için çatıya çıkan Yılmaz Tonguç, yaklaşık 5 metre yükseklikten dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tonguç, Ereğli'deki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tonguç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

