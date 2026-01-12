Amasra'da Kar Yağışı Ahatlar'da Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Bartın’ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ahatlar mevkiinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, yoğun kar ve buzlanma bazı araçların yolda kayarak seyrettiği gözlendi.

Karla Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

Karla mücadele ekipleri bölgedeki ulaşımı sağlamak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, güvenliğin sağlanması amacıyla polis ve jandarma ekipleri ana güzergahlarda devriye atıyor.

