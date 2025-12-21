DOLAR
Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 Afgan kaçak göçmen çıktı

Amasya'da Taşova kavşağında durdurulan çinko yüklü tırın dorsesinde 18-30 yaş aralığında 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu; sürücü M.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:08
Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 Afgan kaçak göçmen çıktı

Amasya'da çinko yüklü tırdan 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı

Taşova kavşağı uygulama noktasında durdurulan tırda arama yapıldı

Edinilen bilgiye göre, polisin şüphelendiği bir tır Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'e çekilen tırda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada, çinko levhalarının yüklü olduğu dorsede yaşları 18 ile 30 arasında değişen 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu.

Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü M.K. gözaltına alınarak göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatıldı.

Yurda kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildiği öğrenildi.

Yetkililer, şehirde geçtiğimiz salı günü de aynı noktada 42 kaçak göçmenin yakalandığını kaydetti.

