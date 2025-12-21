Amasya'da Çinko Yüklü Tırdan 37 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı — Sürücü Gözaltına Alındı

Amasya'da Çinko Yüklü Tırdan 37 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı

Uygulama Noktasında Yapılan Aramada Yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tır, Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilerek detaylı aramaya tabi tutuldu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin yaptığı aramada, çinko levhalarının yüklü olduğu tırın dorsesinde 18 ile 30 yaşları arasında 37 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu.

Organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü M.K gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildiği öğrenildi.

