Amasya'da Karlı Dağ Yolunda Mahsur Kalan Aile Greyderle Kurtarıldı

Merzifon Tavşan Dağı'nda gece operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Tavşan Dağı mevkiinde karlı yolda araçları kara saplanan 4 kişilik aile (içinde 5 aylık bebek de bulunuyor) Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailenin yardım çağrısının ulaşması üzerine Amasya İl Özel İdaresi'ne bağlı Merzifon İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Bölgeye sevk edilen greyder, karlı yolu açarak ekiplere ulaşılmasını sağladı. Üstü karla kaplanan otomobile halat bağlanarak araç saplandığı yerden çekildi ve aile güvenli bir alana götürüldü.

Aile, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gümüşhacıköy ilçesinde 8 ve Merzifon ilçesinde 4 olmak üzere il genelinde toplam 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin kar mücadelesi ve genişletme çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

