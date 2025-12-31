DOLAR
Anamur'da kâğıtlara emdirilmiş uyuşturucu satışı: Şüpheli tutuklandı

Anamur'da sentetik kannabinoid emdirilmiş turuncu kâğıtlarla satış yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı; operasyonda 13 parça kâğıt ve 19.815 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:03
Operasyonun ayrıntıları

Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu maddeyi emdirdiği kâğıtlarla satış yaptığı iddia edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü çalışmada şüpheliler H.Ç.Ç. ve A.O. belirlenerek yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu emdirilmiş kâğıt parçaları ele geçirildi; iki şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Polis çalışmasını sürdürdü ve şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Serhat Ş.'den aldığı tespit edilerek adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda Serhat Ş. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada farklı ebatlarda 13 parça sentetik kannabinoid emdirilmiş turuncu renkli kâğıt ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19.815 TL ele geçirildi.

İki şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serhat Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

