DOLAR
42,75 -0,15%
EURO
50,14 -0,08%
ALTIN
5.958,68 -0,01%
BITCOIN
3.652.013,81 -0,72%

Ankara Çankaya'da Marketten Alkol Çalan 3 Şahıs Tutuklandı

Ankara Çankaya’da bir marketten alkol çaldıkları belirlenen S.A.H., E.S.S. ve İ.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 00:53
Ankara Çankaya'da Marketten Alkol Çalan 3 Şahıs Tutuklandı

Ankara Çankaya'da Marketten Alkol Çalan 3 Şahıs Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masasınca yürütülen çalışma sonucu, Çankaya'da bir marketin alkol reyonundan alkollü içeceklerin çalındığı belirlendi.

İncelemede hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.A.H., E.S.S. ve İ.S. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı araç ile gelerek markete girdikleri, planlı bir şekilde hareket edip reyondan aldıkları alkollü içecekleri yanlarındaki çantaların içine koydukları ve ödeme yapmadan marketten ayrıldıkları belirlendi.

Yakalama ve yargılama

Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara’da marketten alkol çalan 3 şahıs kamerada

Ankara’da marketten alkol çalan 3 şahıs kamerada

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye Düziçi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Kaza Kamerada
2
Zeytinburnu'da kentsel dönüşümde düşen parçalar 3 aracı hurdaya çevirdi
3
Ünsal Bahçeci, Bakırköy'deki Silahlı Saldırıda Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Yağlıdere'de Trafik Kazası: Bekçi Hüsrev Çoban Hayatını Kaybetti
5
Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: Zanlılar Kaçtı
6
Siirt'te 3,5 Ayda 54 Büyükbaş Telef: Besicinin Zararı 8 Milyon Lira
7
Uyuşturucu Soruşturması: Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Sağlık Kontrolünden Geçirildi

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler