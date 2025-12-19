Ankara Çankaya'da Marketten Alkol Çalan 3 Şahıs Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masasınca yürütülen çalışma sonucu, Çankaya'da bir marketin alkol reyonundan alkollü içeceklerin çalındığı belirlendi.

İncelemede hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.A.H., E.S.S. ve İ.S. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı araç ile gelerek markete girdikleri, planlı bir şekilde hareket edip reyondan aldıkları alkollü içecekleri yanlarındaki çantaların içine koydukları ve ödeme yapmadan marketten ayrıldıkları belirlendi.

Yakalama ve yargılama

Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara mevcutlu olarak sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara’da marketten alkol çalan 3 şahıs kamerada