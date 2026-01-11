Ankara'da Aranan Kişiler Operasyonu: 101 Şahıs Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu talimatıyla yürütülen operasyonlarda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) 2026 yılının ilk haftasında geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonlarda, yaralama, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 101 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Öte yandan operasyonda; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçu bulunan ve 2023 tarihinden beri aranan M.B.A, hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y. O. ile 29 suç kaydı bulunan M.K., saklandıkları iş yerinin deposunda yakalandı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Başkentte aranan kişiler operasyonu: "101 şahıs yakalandı"