Ankara'da Aranan Kişiler Operasyonu: 101 Şahıs Yakalandı

Ankara'da 2026 yılının ilk haftasında düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:07
Ankara'da Aranan Kişiler Operasyonu: 101 Şahıs Yakalandı

Ankara'da Aranan Kişiler Operasyonu: 101 Şahıs Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu talimatıyla yürütülen operasyonlarda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT) 2026 yılının ilk haftasında geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonlarda, yaralama, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 101 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Öte yandan operasyonda; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçu bulunan ve 2023 tarihinden beri aranan M.B.A, hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 20 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi Y. O. ile 29 suç kaydı bulunan M.K., saklandıkları iş yerinin deposunda yakalandı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Başkentte aranan kişiler operasyonu: "101 şahıs yakalandı"

Başkentte aranan kişiler operasyonu: "101 şahıs yakalandı"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Otoyolunda Tır Bariyerleri Biçti — Kapıkule Yolunda Kaza
2
Edirne'de Tır Bariyerleri Kağıt Gibi Ezdi: Kapıkule Yolunda Korkutan Kaza
3
Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi
4
Eskişehir'de kamyonet üç araçlık parkı tek başına işgal etti
5
Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı
6
Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
7
Diyarbakır Sur'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları