Ankara'da Metro Turizm Otobüsünde Arıza: Yolcular Tepki Gösterdi

Tekrarlayan arıza ve bekleyiş gerilime dönüştü

Ankara'da, Metro Turizm firmasına ait şehirlerarası bir yolcu otobüsünün sürekli arızalanması ve yolcuların iddia ettiği kötü muamele sonucu şoför, muavin ile yolcular arasında gerginlik yaşandı.

İddialara göre otobüs, iki kez arızalanması nedeniyle Ankara'da durmak zorunda kaldı. Soğukta bekleyen yolcuların tepkisi üzerine ortam gerildi; zaman zaman çıkan arbede, diğer yolcular ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aksaklık nedeniyle yolcuların 6 saat beklendiği ileri sürülürken, otobüs ekibinin yolcuların yerlerini zorla değiştirmeye çalıştığı ve bagajdaki valizlerini güvenlik gerekçesiyle teslim etmedikleri iddia edildi.

"4 saat boyunca mağdur olduk"

Yaşadığı durumu anlatan bir yolcu, "Metro Turizm'den şikayetçiyiz. Nerede mola yapacağız diye sorduğumuzda bile tepki veriyorlar. Şoförden de muavinden de şikayetçiyiz. Bizimle hakaret ederek konuşuyorlar. Ankara çıkışında bize aracın 10 dakikada tamir olacağını ya da yeni bir aracın bizi alacağını söylediler ama öyle bir şey de olmadı. 4 saat boyunca mağdur olduk. Yola çıktığımızdan beri hiçbir ikramda da bulunmadılar. Çoğu insan valizini dahi alamadı, evine gidemedi. Şu anda varmış olmamız lazımdı. Bizi 4 saat soğukta beklettiler. Adliyeye gidip şikayetçi olacağız" dedi.

