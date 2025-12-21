DOLAR
Antalya Akseki'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan kamyon devrildi; sürücü Oğuzhan G. yaralandı, olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:08
Antalya'nın Akseki İlçesinde Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Akçeşme mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan G. (24) idaresindeki 34 ERM 548 plakalı kamyon, Seydişehir istikametinden Akseki yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akseki İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

