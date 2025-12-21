Antalya Akseki'de Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Akseki İlçesinde Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Kaza, saat 09.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Akçeşme mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan G. (24) idaresindeki 34 ERM 548 plakalı kamyon, Seydişehir istikametinden Akseki yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Müdahale ve Soruşturma
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akseki İlçe Emniyet Amirliği ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
