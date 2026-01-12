Antalya Aksu'da 55 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Zorlu hava ve engebeli arazide yürütülen arama sonucu hayvanlar sağ salim sahibine teslim edildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu. Olay, bölge sakinleri arasında endişeye yol açtı ve hızlı müdahale gerektirdi.

Karaöz Mahallesi’nde ikamet eden vatandaş M.Ç., bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak arazide bulunan 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi ve yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bölgede kapsamlı bir arama ve araştırma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri, olumsuz hava şartları ve engebeli araziye rağmen yürüttükleri çalışmalar sonucunda kayıp 55 keçiyi eksiksiz ve sağlıklı şekilde tespit etti. Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

