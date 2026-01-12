Antalya Aksu'da 55 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Aksu'da yoğun yağış nedeniyle kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin zorlu çalışmasıyla sağ salim bulunarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:31
Antalya Aksu'da 55 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Antalya Aksu'da 55 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Zorlu hava ve engebeli arazide yürütülen arama sonucu hayvanlar sağ salim sahibine teslim edildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kaybolan 55 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundu. Olay, bölge sakinleri arasında endişeye yol açtı ve hızlı müdahale gerektirdi.

Karaöz Mahallesi’nde ikamet eden vatandaş M.Ç., bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak arazide bulunan 55 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi ve yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bölgede kapsamlı bir arama ve araştırma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri, olumsuz hava şartları ve engebeli araziye rağmen yürüttükleri çalışmalar sonucunda kayıp 55 keçiyi eksiksiz ve sağlıklı şekilde tespit etti. Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE KAYBOLAN 55 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMANIN ZORLU...

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE KAYBOLAN 55 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMANIN ZORLU HAVA VE ARAZİ ŞARTLARINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA SONUCU BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE KAYBOLAN 55 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMANIN ZORLU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta 5-11 Ocak Uygulamaları: 69 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçak Maden Operasyonları
2
Muş'ta Yaban Domuzu Çobana Saldırdı — Köpeklerin Müdahalesi Kamerada
3
Hatay'da Kanalizasyona Beton Döken Firmaya 212 Bin TL Ceza, Faaliyet Durduruldu
4
Mersin Adliyesi'nde Rekor: 88.942 Dosyada Karar, Temizleme Oranı %105,03
5
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
6
Fatih'te Gündüz Silahlı Saldırı: Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan B.A. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları