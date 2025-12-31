Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Olayın Detayları

Olay, 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre markete müşteri gibi giren Melih D. (24), reyonlarda dolaşıp kavurma, kuru yemiş ve ekmek aldı. Şüphelenen çalışanlar, şahsın hareketlerini fark etti.

Kasadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkmak isteyen Melih D., kendisini uyaran çalışanları cebinden çıkardığı kesici aletle tehdit etti. Marketten çıkmasına izin vermeyen çalışanlarla şahıs arasında arbede yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine bir çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi; olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar tarafından güçlükle zapt edilen Melih D., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Arbedede Ramazan Ş., Serkan K. ve Zeynep T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Boyun ve kulak bölgesinden yaralanan Ramazan Ş. ile Serkan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeynep T.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin ayakta yapıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Melih D., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

