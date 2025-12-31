DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
5.984,09 0,3%
BITCOIN
3.823.338,62 -1,22%

Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Antalya Muratpaşa'da hırsızlık girişiminde bulunan Melih D. (24), 3 çalışanı bıçakla yaraladı; iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:58
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı

Olayın Detayları

Olay, 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre markete müşteri gibi giren Melih D. (24), reyonlarda dolaşıp kavurma, kuru yemiş ve ekmek aldı. Şüphelenen çalışanlar, şahsın hareketlerini fark etti.

Kasadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkmak isteyen Melih D., kendisini uyaran çalışanları cebinden çıkardığı kesici aletle tehdit etti. Marketten çıkmasına izin vermeyen çalışanlarla şahıs arasında arbede yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine bir çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi; olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve çalışanlar tarafından güçlükle zapt edilen Melih D., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Arbedede Ramazan Ş., Serkan K. ve Zeynep T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Boyun ve kulak bölgesinden yaralanan Ramazan Ş. ile Serkan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeynep T.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin ayakta yapıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Melih D., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ANTALYA'DA BİR ZİNCİR MARKET ŞUBESİNE GİREN VE HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN ŞAHIS, KENDİSİNİ FARK...

ANTALYA'DA BİR ZİNCİR MARKET ŞUBESİNE GİREN VE HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN ŞAHIS, KENDİSİNİ FARK EDEREK DURDURMAK İSTEYEN 3 ÇALIŞANI YARALADI.

ANTALYA'DA BİR ZİNCİR MARKET ŞUBESİNE GİREN VE HIRSIZLIK YAPMAK İSTEYEN ŞAHIS, KENDİSİNİ FARK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
6
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı
7
Niğde'de Çift Evlerinde Ölü Bulundu: Doğal Gaz Şüphesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları