Antalya'da Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı, 3 Tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı operasyon

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Antalya’nın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tefecilik suçundan 4 olayda 19 şüpheli ile nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 3 şüpheli (bunlardan 1’i cezaevinde bulunuyordu) olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı.

Aramalar sırasında 3 adet ateşli silah, 133 adet fişek, dijital materyaller, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi ve tapu suretleri ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

