Antalya'da Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı, 3 Tutuklama

Antalya merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı; silah, fişek, dijital materyal ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:56
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı operasyon

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Antalya’nın da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, tefecilik suçundan 4 olayda 19 şüpheli ile nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 3 şüpheli (bunlardan 1’i cezaevinde bulunuyordu) olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı.

Aramalar sırasında 3 adet ateşli silah, 133 adet fişek, dijital materyaller, çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi ve tapu suretleri ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 3’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

