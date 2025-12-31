DOLAR
Atakum'da Yılbaşı Denetimi: 4 Kişiye 36 bin 988 TL Ceza, İ.H. Hakkında Adli İşlem

Samsun Atakum'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı; iş yeri sorumlusu İ.H. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:51
Atakum'da Yılbaşı Denetimi: 4 Kişiye 36 bin 988 TL Ceza, İ.H. Hakkında Adli İşlem

Atakum'da yılbaşı tedbirleri kapsamında kumar denetimi

Samsun'da yılbaşı önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kumar, tombala ve oyun makineleri üzerinde yoğunlaşan uygulamalar yapıldı. Denetimler, kamu düzeni ve kamu sağlığının korunması hedefiyle sürdürüldü.

Denetim sonucu cezai işlem ve adli süreç

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrolde 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan şahıslara toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sorumlusu İ.H. hakkında, 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

