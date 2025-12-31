Atakum'da Yılbaşı Denetimi: 4 Kişiye 36 bin 988 TL Ceza, İ.H. Hakkında Adli İşlem

Atakum'da yılbaşı tedbirleri kapsamında kumar denetimi

Samsun'da yılbaşı önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kumar, tombala ve oyun makineleri üzerinde yoğunlaşan uygulamalar yapıldı. Denetimler, kamu düzeni ve kamu sağlığının korunması hedefiyle sürdürüldü.

Denetim sonucu cezai işlem ve adli süreç

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrolde 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oynayan şahıslara toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sorumlusu İ.H. hakkında, 'kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE YILBAŞI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE KUMAR OYNADIĞI BELİRLENEN ŞAHISLARA PARA CEZASI UYGULANIRKEN, İŞ YERİ SORUMLUSU HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.