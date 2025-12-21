DOLAR
Aydın Efeler'de Kaçak Kazıda Mahsur Kalan Tarık Yegül Ölü Bulundu

Aydın Efeler Kalfaköy'de kaçak kazıda tünele giren Tarık Yegül, saatler süren kurtarma çalışmasının ardından ölü bulundu; otopsi sonucu bekleniyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 20:49
Aydın Efeler'de Kaçak Kazıda Mahsur Kalan Tarık Yegül Ölü Bulundu

Aydın Efeler'de Kaçak Kazıda Mahsur Kalan Tarık Yegül Ölü Bulundu

Kalfaköy Mahallesi — Sabaha karşı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak için yapılan kaçak kazıda açılan tünele giren Tarık Yegül, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu ölü olarak bulundu.

Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesinde meydana geldi. Tünelin dışında bekleyen arkadaşı, içerideki Yegül’den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tünel içindeki Yegül’e erişmek için çalışma başlattı.

Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Yegül, mahsur kaldığı tünelden çıkarıldı ve ölü olarak tespit edildi.

Yegül’ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı; kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

KAZDIĞI TÜNELDE MAHSUR KALAN ŞAHIS ÖLÜ OLARAK BULUNDU

KAZDIĞI TÜNELDE MAHSUR KALAN ŞAHIS ÖLÜ OLARAK BULUNDU

