Ayşe Tokyaz cinayet davası 3. gün: İkiz kardeş Esra ağlayarak ifade verdi

Ayşe Tokyaz cinayet davasında 3. gün: İkiz kardeşten duygusal ifade

Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla Eyüpsultan yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz olayına ilişkin davanın 3’üncü günü yapıldı. Duruşma, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, zanlı Cemil Koç’un da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanığın katılımıyla sürdü.

Duruşmada kimler hazır bulundu

Duruşmada sanıklar ve taraf avukatlarının yanı sıra mağdur aileden ikiz kardeş Esra Tokyaz, anne Halime ve baba Mustafa Tokyaz ile katılan Abdulkadir Tokyaz hazır bulundu. Önceki duruşmada sanık Cemil Koç savunma yapmış, aileden bazı tanıklar beyanda bulunmuştu. Bugün ise ağabey ve annenin ardından ikiz kardeş Esra Tokyaz söz aldı.

Esra Tokyaz’ın ifadesinden öne çıkanlar

Esra Tokyaz, kardeşiyle aralarının ayrılmadığını, aynı okullarda okuduklarını ve Ayşe’nin sağlık okumak istediği için tercihlerini buna göre yaptığını söyledi. Esra, ifadesinde "Cemil Ayşe’yi manipüle etti. Onu evlilik vaadiyle kandırdı." dedi ve kardeşinin yaşına göre bu tür yalana inandığını belirtti.

Esra, Cemil’in kendisini "Cem" olarak tanıttığını ve "yazılımcıyım" dediğini aktardı. Evlerde yaşananlara dair anlatımında, şişe çevirme oyunu sırasında bir soruya cevap vermemesiyle şüphe duyduğunu, Ayşe ile ilişkilerinin Cemil yüzünden gerildiğini ifade etti. Evde bulduğu rulo şeklinde ortası yanık para, evraklar ve siyah bir silah gördüğünü anlattı.

Esra, yaşanan şiddet iddialarını ve baskıyı şöyle aktardı: "Ayşe bana, ‘Esra bu adam manyak’ dedi." Olayların ardından evden çıkmak istediklerinde Cemil’in Ayşe için süre koyduğunu, kendisini zorla dışarı çıkardığını söyledi. Ayrıca 8 Temmuz’da Ayşe’nin gönderdiği ve mahkemeye sunmak istediği bir videodan söz etti.

Esra, bir seferinde Cemil’in kendisine "evden gitmek için 2 dakikan, Ayşe’nin ise tercih yapmak için 5 saniyen var" dediğini, bunun üzerine Ayşe’nin Cemil’in yanına oturduğunu anlattı. Yaşananların ardından Ayşe’nin yüzündeki şişlik ve morluklara dair ekran görüntüsü aldığını aktardı.

Kayıp arama, polis ile yaşananlar ve otopsi haberi

Esra, Ayşe’yi bulmak için karakola gidişinde yetkililerin tepki verdiğini, bazı polislerin Cemil’i tanıdığını söylediğini ve ifadesinin alınması sırasında zor anlar yaşadığını belirtti. Karakolda gördüğü görüntülerin ardından bir polis memurunun kendisine "Cemil kardeşini öldürmüş" dediğini, bunun üzerine bayıldığını anlattı.

Adli Tıp Kurumu’nda monitörde "Ayşe Tokyaz otopsisi devam ediyor" yazısını gördüğünde kardeşinin öldüğünü anladığını ve DNA örneği verildiğini söyledi. Cenaze sonrası duygularını, tabutu ilk görmek istemediğini ve kaybın ardından hayatının değiştiğini dile getirdi.

Mahkemede duygusal konuşma ve sanıklara yönelik sözler

Esra, sanıklara dönerek, Ayşe’nin anısını yaşatacak çalışmalardan söz etti ve Ayşe’nin şiddet fotoğrafını dosyaya sunduğunu belirtti. Konuşması sırasında bazı sanık yakınlarının tepki vermesi üzerine salonda kısa süreli arbede yaşandı; polis ve jandarma müdahale etti.

Duruşma, basına kapalı kısımların ve müşteki avukatlarının beyanları ile devam ediyor.

Önemli isimler ve tarihler: Ayşe Tokyaz (22 yaşında), öldürülme: 11 Temmuz, şüpheli: Cemil Koç (38), mahkeme: Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık sayısı: 9.

