Bağcılar’da Afşin Altundaş Cinayeti: 2 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Bağcılar’da emekli polis Afşin Altundaş’ı öldüren Ekrem Erik ve Fikret Tunç’a ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:40
Bağcılar’da Afşin Altundaş cinayetinde karar

Bağcılar’da emekli polis memuru Afşin Altundaş’ı öldürmekle suçlanan iki sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, sanıkların ağır cezalarla cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşma ve tarafların hazır bulunması

20 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen olayın sanıkları hakkındaki duruşma, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç, maktul emekli polis memuru Avşin Altundaş’ın müşteki eşi Duygu Altundaş, müştekiler Mehmet Nurettin Eren ve Erdinç Karabulut, Altundaş’ın iki çocuğu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaası

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından; ağırlaştırılmış müebbet ile ayrıca 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları talep etti.

Sanık ve müşteki beyanları

Esasa ilişkin mütalaaya karşı konuşan sanıklardan Fikret Tunç, “Böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim. Mütalaaya katılmıyorum” ifadelerini kullandı. Ekrem Erik ise “Önceki celse şahsıma hakaret edildi. Görmediğim birisini karanlıkta 50 metre mesafeden nasıl vurabilirim? Zaten silahı da kendim teslim ettim. Kesinlikle merhum ile aramda bir husumet yoktur. Alkol aldığım doğru ve merhumdan şüphelendim çünkü birileri bana daha önce saldırmıştı” dedi.

Müşteki Duygu Altundaş ise “Mütalaaya bir diyeceğim yoktur; hiçbir ceza acımızı hafifletmeyecektir. En ağır cezayı almalarını istiyorum” diye konuştu. Sanıklar hakkında son sözleri sorulduğunda beraat talep ettiler.

Mahkeme kararı ve verilen cezalar

Mahkeme heyeti, sanık Fikret Tunç ve Ekrem Erik hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Heyet ayrıca, her iki sanık hakkında maktul Avşin Altundaş ve müştekilere karşı işlendiği belirlenen "nitelikli yağma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Fikret Tunç hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl hapis cezasına hükmetti. Öte yandan heyet, her iki sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

