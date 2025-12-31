DOLAR
Balıkesir'de 'Otel Basri' Tadilatta Alevlendi: 2 İşçi Tahliye Edildi

Balıkesir'de eski 'Otel Basri' binasında tadilat sırasında çıkan yangın panik yarattı; 2 işçi tahliye edildi, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:35
Balıkesir'de bir dönem otel olarak kullanılan binada çıkan yangın, bölge sakinleri ve çalışanlar arasında paniğe neden oldu.

Olayın Detayları

Yangın, daha önce otel olarak bilinen ve şu anda otel işletmeciliği yapılmayan Otel Basri binasında çıktı. Binada tadilat çalışmalarının sürdüğü ve yangın sırasında işçilerin bulunduğu öğrenildi.

Müdahale ve Tahliye

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay sırasında binada bulunan 2 işçi tahliye edildi ve sağlık durumu ile ilgili ek bir bilgi paylaşılmadı. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, çevredeki vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarılar yapıldı.

