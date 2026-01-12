Balıklı Rum Hastanesi Sahte Reçete Soruşturması: 5 Sanık Hakim Karşısında

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi'nde usulsüz reçete iddiasıyla yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı; mahkeme tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:56
İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, usulsüz reçete düzenlenerek muayene edilmemiş kişilerin tedavi edilmiş gibi gösterildiği iddiasına ilişkin soruşturmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, savunmaların ardından tutuklu 4 sanığın tahliyelerine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmada savunmalar

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4'ü tutuklu olmak üzere 5 sanık ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Olayda adı geçen Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.D. ve eczanede kalfa olarak çalışan R.Ç. ile toplam 16 şahıs hakkında iddialar bulunuyor.

Tutuklu sanık A.E. savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hastanedeki e-reçete sisteminin sık sık çalışmadığını, işlemlerin kağıt reçetelerle yürütüldüğünü ve hastanenin kendilerine SGK sisteminin çalışmadığını belirten bir kaşe verdiğini söyledi. A.E. ayrıca, 'Vezneye ödeme yapmadılarsa bu benim sorumluluğumda değildir' ifadelerini kullandı ve reçete yazdığı kişilerin kendi baktığı hastalar olduğunu belirtti.

A.E. savunmasının devamında, 10 günlük sürenin dışında reçete yazdığı iddialarını reddettiğini, bazen ilaçların 11. veya 12. günde bittiğini, ekonomik durumda olan hastalardan muayene ücreti almadan reçete yazdığını ve bu tür uygulamaları hastaların mağduriyetini önlemek için yaptığını anlattı. 'Böyle iddialara maruz bırakılmaktan utanıyorum' dedi.

Diğer sanıklar da üzerine atılı suçları kabul etmediklerini söyleyerek beraat talep ettiler.

Müşteki beyanları, iddianame ve talep edilen cezalar

Duruşmada ifade veren bazı müştekiler şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtirken, beyanda bulunan iki müşteki şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek bunların giderilmesini talep etti.

İddianamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 157 sayfalık iddianameye göre; Balıklı Rum Hastanesi Vakfı müşteki, 18 kişi mağdur, 16 kişi müşteki ve 5 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, tıbbi sekreter N.D. ve eczacı kalfası R.Ç. ile diğer sanıkların, sahte reçeteler düzenleyerek resmi evrakta sahtecilik yaptıkları ve kamu kurumlarını zarara uğrattıkları öne sürüldü. İddianamede hastane iç denetimi sonucu, hastanın kimlik kontrolü yapılmadan işlem yapıldığı ve 'Sistemde Problem Var' mazeretiyle kayıt açılmadan reçete düzenlendiği iddiaları yer alıyor.

İddianamede, sanık A.H. hakkında 5 suçtan 21 yıldan 46 yıla kadar, sanık A.E. ile diğer sanıklar C.K., N.D. ve R.Ç. hakkında ise 11'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme kararı

Mahkeme ara kararda, tutuklu bulunan 4 sanığın ayrı ayrı tahliyelerine ve tutuksuz sanık Ahmet'in adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

Önemli not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler iddianame ve duruşma tutanaklarından aktarılmıştır.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

