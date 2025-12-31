DOLAR
Bartın'da Sağlık Ekipleri 72 Saatte 265 Hastaya Ulaştı

Bartın'da 3 günlük yoğun kar yağışında sağlık ekipleri, 72 saat içinde ev ve araçlarında mahsur kalan 265 hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:43
Bartın'da Sağlık Ekipleri 72 Saatte 265 Hastaya Ulaştı

Bartın'da sağlık ekipleri zorlu kış şartlarında 265 hastaya ulaştı

Bartın'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Bartın Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri 72 saat içinde kar nedeniyle ev ve araçlarında mahsur kalan 265 hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

İl kırsalında ve yüksek kesimlerde 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle il özel idaresi, belediyeler ve kara yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla kapalı köy yolları açılırken, sağlık ekipleri de arazi tipi araçlar ve paletli ambulanslarla yoğun mesai yürüttü.

Yoğun koşullarda seferberlik

Kar, tipi, devrilen ağaçlar, dondurucu soğuk ve buzlanma gibi zorlu koşullara rağmen ekipler, gelen tüm ihbarlara anında müdahale etmeye çalıştı. Arazi tipi ambulanslar ve paletli ambulanslar kullanılarak evlerinde veya araçlarında mahsur kalan hastalara ulaşıldı. Ekiplerin 72 saat içindeki müdahalelerinde, 122 hasta kent kırsalında, 143 hasta ise il, ilçe ve belde merkezlerinde bulunuyordu.

Zaman zaman kilometrelerce yürüyerek hastalara ulaşan ekipler, hastaları sedye ile ambulansa taşıdı; ilk müdahalenin ardından ise en yakın hastanelere nakledilerek gerekli tedavinin yapılması sağlandı.

Paletli ambulansla hayat kurtarma

Sağlık ekipleri, Bartın şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ulus ilçesine bağlı Kıyıklar köyünde nefes darlığı ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunan 66 yaşındaki İ.Ö.'nün yardımına paletli ambulansla giderken, belli bir noktadan sonra kilometrelerce yürüyerek hastaya ulaştı. Ekipler hastayı sedye ile taşımak suretiyle ambulansta ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve İ.Ö. hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Ulaşıma kapanan yol kalmadı

İl genelinde şiddetli kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy yolu tamamen kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde kapalı köy yolu bulunmazken; Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yollarında da yoğun kar yağışına rağmen ulaşım sağlanıyor. Karla mücadele ekipleri 24 saat devriye atarak yağış anında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık ekiplerinin, devam eden kar yağışı ve zorlu hava koşullarında hayat kurtarmak için yürüttüğü mücadele aralıksız sürüyor.

