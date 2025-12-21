DOLAR
Bayrampaşa'da Cam Silerken 3. Kattan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Bayrampaşa Yenidoğan'da cam silen Semiha U. (33), 3. kattan düşerek ağır yaralandı; polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 20:53
Olayın Detayları

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde 4 katlı binanın 3. katında cam silen Semiha U. (33), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Semiha U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

"Bir kardeşimiz 3. kattan camı silerken düşmüş. O sırada sokaktaydım. Arkam dönüktü. ‘Acaba arabaların üstüne halı mı düştü?’ diye baktık. Eğilip baktığımda yolda bir kadın yatıyordu. Yanına gittim. Yukarı binaya bakınca 3. katta camın açık olduğunu gördüm. Tanıyan var mı diye bağırdım. Gidip sokaktaki yolu çöp tenekesiyle kapattım. Durumu iç açıcı değilmiş" dedi Erdem Uluocak.

