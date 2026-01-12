Beşiktaş'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücünün Zincirleme Kazası Kamerada

Olayın özeti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, iddiaya göre fren yerine gaza basan bir sürücünün neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve hasar

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızla geri geri giden otomobil ilk önce seyir halindeki taksiye, ardından ağaca ve park halindeki otomobile çarptı; son olarak inşaat halindeki bir binaya çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle binanın camları ve demir korkulukları zarar gördü, çarpılan ağaç devrildi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığının açıklaması

Hasar gören binanın güvenlik görevlisi Selim Ünaldı, "Araba geri geri gelirken hızlandı. Araba otomatik vitesmiş. Sürücü fren yerine gaza basmış. Süratli bir şekilde gelip buradaki korkuluklara ve duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle arkadaki binanın camları patladı. Araçlara da vurdu. Yolda seyir halindeki taksiye de vurdu. Sürücü hastaneye kaldırılmış. Başka kimseye bir şey olmadı" dedi.

Sürücü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; olay anına ait görüntüler soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak değerlendiriliyor.

