Beşiktaş'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücünün Zincirleme Kazası Kamerada

Beşiktaş Ulus'ta fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücünün, hızla geri giderek taksi, park halindeki otomobil, ağaç ve inşaat halindeki binaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:31
Beşiktaş'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücünün Zincirleme Kazası Kamerada

Beşiktaş'ta Fren Yerine Gaza Basan Sürücünün Zincirleme Kazası Kamerada

Olayın özeti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, iddiaya göre fren yerine gaza basan bir sürücünün neden olduğu zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı ve hasar

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Hızla geri geri giden otomobil ilk önce seyir halindeki taksiye, ardından ağaca ve park halindeki otomobile çarptı; son olarak inşaat halindeki bir binaya çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle binanın camları ve demir korkulukları zarar gördü, çarpılan ağaç devrildi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığının açıklaması

Hasar gören binanın güvenlik görevlisi Selim Ünaldı, "Araba geri geri gelirken hızlandı. Araba otomatik vitesmiş. Sürücü fren yerine gaza basmış. Süratli bir şekilde gelip buradaki korkuluklara ve duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle arkadaki binanın camları patladı. Araçlara da vurdu. Yolda seyir halindeki taksiye de vurdu. Sürücü hastaneye kaldırılmış. Başka kimseye bir şey olmadı" dedi.

Sürücü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; olay anına ait görüntüler soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ’TA İDDİALARA GÖRE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ İLK ÖNCE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİYE ARDINDAN...

BEŞİKTAŞ’TA İDDİALARA GÖRE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ İLK ÖNCE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİYE ARDINDAN PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ. O ANLAR SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

BEŞİKTAŞ’TA İDDİALARA GÖRE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ İLK ÖNCE SEYİR HALİNDEKİ TAKSİYE ARDINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da dereye düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. hayatını kaybetti
2
Aydın'da 'Çember' Operasyonu — 43 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Bafra'da silahlı saldırı: Şüpheli Mehmet K. teslim oldu ve tutuklandı
4
Keçiören'de Kar Küreme ve Tuzlama Seferberliği — Yaya Güvenliği Sağlanıyor
5
Erdek'te Apartman Yangını: Daire Küle Döndü, Can Kaybı Yok
6
Nazilli'de 1 Ton Portakal Çalan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
7
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları