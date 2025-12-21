DOLAR
Bodrum'da Su Alan 9 Metrelik Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı

Bodrum Gümbet açıklarında su almaya başlayan 9 metrelik ve içinde bir kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından KIYEM-6 ile Gümbet Marinaya çekildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:00
Olay ve kurtarma operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan ve içinde bir kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Gümbet önlerinde su almaya başlayan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedeklenerek Gümbet Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Son durum

Kurtarma operasyonu sırasında olay yerindeki ekipler tarafından alınan önlemlerle, teknedeki kişinin güvenliği sağlandı ve tekne emniyetli şekilde marinaya çekildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

