Bodrum'da Su Alan 9 Metrelik Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı
Olay ve kurtarma operasyonu
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında su alan ve içinde bir kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Gümbet önlerinde su almaya başlayan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedeklenerek Gümbet Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Son durum
Kurtarma operasyonu sırasında olay yerindeki ekipler tarafından alınan önlemlerle, teknedeki kişinin güvenliği sağlandı ve tekne emniyetli şekilde marinaya çekildi.
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA SU ALAN VE İÇİNDE BİR KİŞİ BULUNAN 9 METRE UZUNLUĞUNDAKİ TEKNE, KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.