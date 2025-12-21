Bodrum'da Su Alan 9 Metrelik Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı

Bodrum Gümbet açıklarında su almaya başlayan 9 metrelik ve içinde bir kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından KIYEM-6 ile Gümbet Marinaya çekildi.