Bolu Dağı'nda D-100 Çift Şerit Olarak Ağır Tonajlı Araçlara Açıldı

Bolu Dağı'nda D-100 çift şerit olarak ağır tonajlı araç trafiğine açıldı

Bolu’da gün boyu aralıklarla süren ve öğle saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle daha önce ağır tonajlı araçların trafiğine kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle çift şerit halinde yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik önlemleri ve yönlendirme

Kar yağışı ve buzlanma riski üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul istikametini tır ve kamyon geçişlerine kapattı. Ekipler, Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası oluşturarak ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi ve sürücüleri TEM Otoyolu'na yönlendirdi.

Yolun yeniden açılması

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle ilgili tedbirler kaldırılarak D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi tekrar ağır tonajlı araçların trafiğine açıldı. Bölgedeki meteorolojik gelişmeler ve ekip yönlendirmeleri doğrultusunda ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

BOLU’DA ETKİSİNİ ARTIRAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN TRAFİĞİNE KAPATILAN D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI GEÇİŞİ İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA AÇILDI.