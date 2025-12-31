DOLAR
Bozkurt’ta 5 Saatlik Kurtarma: Düşük Tansiyonlu Hasta Paletli Araçla Hastaneye

Kastamonu Bozkurt Tezcan köyünde yolu kapanan düşük tansiyon hastası, AFAD ve UMKE'nin 5 saatlik çalışmasıyla paletli araçla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:54
Tezcan köyünde yoğun kar, ekipleri seferber etti

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Tezcan köyünde yaşayan Tuncay Görgü, rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı; bu durum ekiplerin bölgeye erişimini zorlaştırdı.

AFAD ve UMKE yaklaşık 5 saat çalıştı

Olay yerine yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, karla kaplı yolları aşmak için seferber oldu. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu, hastaya paletli araçla ulaşıldı ve evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, daha sonra sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmaları, ekiplerin koordineli müdahalesiyle başarıyla tamamlandı.

