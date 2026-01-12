Burdur'da 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Olay: Burdur'da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü ancak çatı tamamen yandı.

Olayın gelişimi

Yangın, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartman tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında apartmanın çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'DA 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU SÖNDÜRÜLÜRKEN ÇATI TAMAMEN YANDI.