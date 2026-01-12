Burdur'da 4 Katlı Binanın Çatısında Korkutan Yangın

Burdur Konak Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; çatı kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:18
Burdur'da 4 Katlı Binanın Çatısında Korkutan Yangın

Burdur'da 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Olay: Burdur'da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü ancak çatı tamamen yandı.

Olayın gelişimi

Yangın, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartman tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

Yangında apartmanın çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'DA 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU...

BURDUR'DA 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU SÖNDÜRÜLÜRKEN ÇATI TAMAMEN YANDI.

BURDUR'DA 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları