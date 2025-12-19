Burdur'da 55 Yaşındaki Özcan Şengün Merdivenlerden Düştü İddiası: Hayatını Kaybetti

Burdur'da 55 Yaşındaki Adam Merdivenlerde Ölü Bulundu

Olay Yeri ve İlk İnceleme

Olay, gece saatlerinde Burç Mahallesi İbrahimbey Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan vatandaşlar, Özcan Şengün (55) isimli şahsı apartman merdivenlerinde yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Şengün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis İncelemesi ve Cenaze İşlemleri

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı. Yetkililer, Şengün’ün merdivenlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Özcan Şengün’ün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

