Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki evde, eşi tarafından haber alınamayan 74 yaşındaki Ayşe Kılıç ölü bulundu; polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:07
Karasenir Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti

Olay, saat 13.00 sıralarında Burdur'un Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

Eşi tarafından haber alınamayan Ayşe Kılıç (74) için yakınları durumu kontrol etmek üzere eve gitti ve Ayşe Kılıç'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni morga götürüldü.

