Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Karasenir Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti

Olay, saat 13.00 sıralarında Burdur'un Karasenir Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

Eşi tarafından haber alınamayan Ayşe Kılıç (74) için yakınları durumu kontrol etmek üzere eve gitti ve Ayşe Kılıç'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası Kılıç'ın cansız bedeni morga götürüldü.

