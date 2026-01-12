Bursa Büyükşehir'in Kar Mesaisi: 33 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yol kapanmalarına hızlı müdahale etti.

Çalışmanın ayrıntıları

AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personel görev aldı. Keles’te 12, Kestel’de 9, Büyükorhan’da 6, İnegöl’de 4, Gürsu ve İznik’te birer olmak üzere toplam 33 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Hava tahmini ve uyarılar

AKOM’un tahminlerine göre gün içinde yağmur ve karla karışık yağışlar beklenirken, 13 Ocak Salı günü saat 11.00’a kadar il genelinde hava sıcaklıklarının 0-5 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ve kırsal ilçelerde kar yağışının daha etkili olacağı değerlendiriliyor.

Yetkililer vatandaşları buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya ve resmi kurumların duyurularını takip etmeye çağırdı.

Hazırlık ve devam eden çalışmalar

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olması beklenen kar yağışına karşı hazır halde beklerken çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

