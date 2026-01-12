Bursa Büyükşehir'in Kar Mesaisi: 33 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle 33 mahalle yolunu ulaşıma açtı. AKOM 13 Ocak uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yol kapanmalarına hızlı müdahale etti.

AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personel görev aldı. Keles’te 12, Kestel’de 9, Büyükorhan’da 6, İnegöl’de 4, Gürsu ve İznik’te birer olmak üzere toplam 33 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

AKOM’un tahminlerine göre gün içinde yağmur ve karla karışık yağışlar beklenirken, 13 Ocak Salı günü saat 11.00’a kadar il genelinde hava sıcaklıklarının 0-5 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ve kırsal ilçelerde kar yağışının daha etkili olacağı değerlendiriliyor.

Yetkililer vatandaşları buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya ve resmi kurumların duyurularını takip etmeye çağırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olması beklenen kar yağışına karşı hazır halde beklerken çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

