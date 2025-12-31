Bursa’da Sahte Kahve Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ile sahte ürün ticaretine yönelik yürütülen operasyonda tonlarca sahte kahve ve çok sayıda üretim ekipmanı ele geçirdi.

Operasyonun kapsamı

Alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Türk Ceza Kanunu’nun 186'ncı maddesi kapsamında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçlarına yönelik aramalar yapıldı. Depo görünümündeki iş yerlerinde, sahte kahve üretimi ve ambalajlanmasında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda makine ve ekipman bulundu.

Ele geçen deliller

Aramalarda, piyasada bilinen markalara ait olduğu belirtilen on binlerce paket kahve ile tonlarca öğütülmüş toz kahve ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ve ekipmanlara el konuldu.

Şüpheliler ve soruşturma

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri A.A., İ.A., M.M., İ.A. ve H.A. olarak açıklandı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

