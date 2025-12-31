Bursa'da Zehirli Madde ve Sahte Temizlik Operasyonu — 6 Gözaltı

Bursa'da Zehirli Madde İmalatı ve Kaçak Üretime Büyük Darbe

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, zehirli madde imalatı ve kaçak üretim yapan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yüksek çok sayıda sahte temizlik ürünü ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Ekipler, Zehirli Madde İmal ve Ticareti (TCK 193) ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet edildiği bilgileri üzerine teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Depo görünümlü iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, ünlü markalara ait olduğu değerlendirilen binlerce satışa hazır sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca çok sayıda boş plastik şişe, kapak ve etiketin yanı sıra üretimde kullanıldığı belirlenen tonlarca deterjan bulunan tanklar, etiketleme ve kapak sıkma makineleri, su arıtma sistemi, kompresör ile hassas teraziye el konuldu.

Gözaltılar ve Soruşturma

Soruşturmada A.A., İ.A., M.M., İ.A., H.A. ve Y.U. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Yetkililerin Açıklaması

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte ürünlerle mücadeleden taviz verilmeyeceğini, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

