Bursa İnegöl'de Yangın: Çocuklar Tahliye Edildi, 2 Kedi Öldü

Hamidiye Mahallesi'ndeki yangında dumandan etkilenenler tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre yangın, elektrikli sobanın halıya devrilmesi sonucu başladı. Evde kiracı olarak kalan V.H. zorlukla dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katta mahsur kalan çocuklar tahliye edilirken, evde bulunan 5 kediden 3'ü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedilerden 2'sinin kalbi durdu; sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı uygulayıp kedilere oksijen verdi ve ambulansa aldı. Dumandan etkilenen çocuklar ve kediler tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yangında mahsur kalan 5 kediden 2'si kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü öğrenen ev sahibi Vildan Hasdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

