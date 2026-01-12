Bursa İnegöl'de Yangın: Çocuklar Tahliye Edildi, 2 Kedi Öldü

Bursa İnegöl'de saat 16.30'da çıkan yangında çocuklar tahliye edilirken, 5 kediden 2'si yaşamını yitirdi; itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:46
Bursa İnegöl'de Yangın: Çocuklar Tahliye Edildi, 2 Kedi Öldü

Bursa İnegöl'de Yangın: Çocuklar Tahliye Edildi, 2 Kedi Öldü

Hamidiye Mahallesi'ndeki yangında dumandan etkilenenler tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre yangın, elektrikli sobanın halıya devrilmesi sonucu başladı. Evde kiracı olarak kalan V.H. zorlukla dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katta mahsur kalan çocuklar tahliye edilirken, evde bulunan 5 kediden 3'ü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedilerden 2'sinin kalbi durdu; sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı uygulayıp kedilere oksijen verdi ve ambulansa aldı. Dumandan etkilenen çocuklar ve kediler tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yangında mahsur kalan 5 kediden 2'si kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü öğrenen ev sahibi Vildan Hasdemir gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE APARTMANIN 3. KATINDA YANGIN MEYDANA GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE APARTMANIN 3. KATINDA YANGIN MEYDANA GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLEN YANGINDA MAHSUR KALAN ÇOCUK VE KEDİLER EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE APARTMANIN 3. KATINDA YANGIN MEYDANA GELDİ. İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı Ahatlı'da Çatıdan Düşen Yılmaz Tonguç Hayatını Kaybetti
2
Zonguldak'ta 5-11 Ocak Uygulamaları: 69 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçak Maden Operasyonları
3
Muş'ta Yaban Domuzu Çobana Saldırdı — Köpeklerin Müdahalesi Kamerada
4
Hatay'da Kanalizasyona Beton Döken Firmaya 212 Bin TL Ceza, Faaliyet Durduruldu
5
Mersin Adliyesi'nde Rekor: 88.942 Dosyada Karar, Temizleme Oranı %105,03
6
Ergani'de Oto Sanayide Patlama: 4 Yaralı, 1'i Ağır
7
Fatih'te Gündüz Silahlı Saldırı: Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan B.A. Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları