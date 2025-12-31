Cahit Berkay'ın Aracı Esenyurt'taki Restorana Girdi — İşletmeci Anlattı

Olayın ayrıntıları

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Kazada 34 MZC 529 plakalı araç kullanılıyordu; Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlattı, restoranda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayın hemen ardından gelen ambulansla ünlü sanatçı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve tutanaklar tutuldu.

İşletmecinin tanıklığı

Restoran işletmecisi Eyüp Civelek olay anını şöyle aktardı: "İçeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Çünkü yavaş bir şekilde geliyordu sonradan kameralardan izlediğimiz taktirde. Bir anda içeriye araç girdiğini fark ettik. Zaten büyük bir gürültü oldu. Sürekli gelen ünlü bir sanatçı, sürekli gelen müşterimiz. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Sakindi boştu. Çok şükür hiçbir şey olmadan böyle bir ufak bir kaza atlattık. Sağlık durumu iyi. Müşterimizin, abimizin sağlık durumu iyi. Yine de genel bir kontrol amaçlı hastaneye götürdüler. Polis arkadaşlarımız da burada. Tutanaklar tutuldu. Böyle bir kötü bir gün oldu bizim için."

İşletmeci, kazanın gerçekleştiği anın sakin bir zaman dilimine denk geldiğini ve olayda can kaybı olmamasının en önemli teselli olduğunu vurguladı.

