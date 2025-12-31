DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Cahit Berkay'ın Aracı Esenyurt'taki Restorana Girdi — İşletmeci Anlattı

Moğollar üyesi Cahit Berkay’ın Esenyurt’ta 34 MZC 529 plakalı aracıyla restorana girmesiyle oluşan kazada işletmeci Eyüp Civelek yaşananları anlattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:10
Cahit Berkay'ın Aracı Esenyurt'taki Restorana Girdi — İşletmeci Anlattı

Cahit Berkay'ın Aracı Esenyurt'taki Restorana Girdi — İşletmeci Anlattı

Olayın ayrıntıları

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Kazada 34 MZC 529 plakalı araç kullanılıyordu; Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlattı, restoranda ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayın hemen ardından gelen ambulansla ünlü sanatçı kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve tutanaklar tutuldu.

İşletmecinin tanıklığı

Restoran işletmecisi Eyüp Civelek olay anını şöyle aktardı: "İçeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Çünkü yavaş bir şekilde geliyordu sonradan kameralardan izlediğimiz taktirde. Bir anda içeriye araç girdiğini fark ettik. Zaten büyük bir gürültü oldu. Sürekli gelen ünlü bir sanatçı, sürekli gelen müşterimiz. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Sakindi boştu. Çok şükür hiçbir şey olmadan böyle bir ufak bir kaza atlattık. Sağlık durumu iyi. Müşterimizin, abimizin sağlık durumu iyi. Yine de genel bir kontrol amaçlı hastaneye götürdüler. Polis arkadaşlarımız da burada. Tutanaklar tutuldu. Böyle bir kötü bir gün oldu bizim için."

İşletmeci, kazanın gerçekleştiği anın sakin bir zaman dilimine denk geldiğini ve olayda can kaybı olmamasının en önemli teselli olduğunu vurguladı.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla daldığı restoranın işletmecisi o anları anlattı

Ünlü sanatçı Cahit Berkay'ın aracıyla daldığı restoranın işletmecisi o anları anlattı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları