Cahit Berkay'ın Restorana Girdiği Kaza — İşletmeciden İlk Açıklama

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesinde seyir halindeyken kontrolü kaybedip, 34 MZC 529 plakalı aracıyla bir restorana daldı. Olayda sanatçı hafif sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay anı

Restoran işletmecisi Eyüp Civelek olay anını şu sözlerle aktardı: "Sakin bir zamanda, içeride müşteri olmayan bir zamanda otururken. Bir baktık içeriye araba girdi. Sanıyoruz ki fren yerine gaza bastı. Çünkü yavaş bir şekilde geliyordu sonradan kameralardan izlediğimiz taktirde. Bir anda içeriye araç girdiğini fark ettik. Zaten büyük bir gürültü oldu. Sürekli gelen ünlü bir sanatçı, sürekli gelen müşterimiz. İşte biz de hemen müdahale ettik zaten. Çok şükür sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Biraz şok halindeydi. Hemen dışarı çıkardık, su verdik. Baktık etrafta zayiat da yok, müşteri de yoktu o anda. Sakindi boştu. Çok şükür hiçbir şey olmadan böyle bir ufak bir kaza atlattık. Sağlık durumu iyi. Müşterimizin, abimizin sağlık durumu iyi. Yine de genel bir kontrol amaçlı hastaneye götürdüler. Polis arkadaşlarımız da burada. Tutanaklar tutuldu. Böyle bir kötü bir gün oldu bizim için"

Sağlık ve soruşturma

Olayın ardından Cahit Berkay, çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda maddi hasarın oluştuğu ve polis ekiplerinin olayla ilgili tutanak tuttuğu bildirildi.

İŞLETMECİ EYÜP CİVELEK, "İÇERİDE MÜŞTERİ OLMAYAN BİR ZAMANDA OTURURKEN. BİR BAKTIK İÇERİYE ARABA GİRDİ. SANIYORUZ Kİ FREN YERİNE GAZA BASTI.SÜREKLİ GELEN ÜNLÜ BİR SANATÇI, SÜREKLİ GELEN MÜŞTERİMİZ. BİRAZ ŞOK HALİNDEYDİ. ÇOK ŞÜKÜR HİÇBİR ŞEY OLMADAN BÖYLE BİR UFAK BİR KAZA ATLATTIK" DEDİ.