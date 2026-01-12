Çanakkale'de Tuğba Yavaş Davası: Keşif ve Bilirkişi Raporu Talepleri Reddedildi

Çanakkale'de 39 yaşındaki restoratör Tuğba Yavaş'ın 5. kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, mahkeme keşif talebini ve bilirkişi raporunun yenilenmesi isteğini reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 9 Mart'a ertelendi.

Olayın gelişimi

Olay, 30 Ekim 2024 tarihinde merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Yavaş (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan park halindeki bir motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; Yavaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dava süreci ve mahkeme kararları

Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Prof. Dr. Alptekin Yavaş adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alptekin Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. İlk duruşmanın ardından dosya farklı mahkemelerde el değiştirdi; davanın görülmesine ilişkin yetki tartışmaları yaşandı ve sanık daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Müşteki avukatı, kolluk soruşturmasının eksik olduğunu belirterek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için ODTÜ ya da eşdeğeri bir üniversiteden seçilecek fizik bilirkişi, adli tıp uzmanı ve kriminal uzmantan oluşan kuruldan rapor talep etti. Mahkeme ise, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/87 Değişik İş Sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına dair gerekçeyi değerlendirerek; sanık müdafinin tanık dinletme ve keşif taleplerini, yargılamaya esaslı katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti. Hakim, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verip duruşmayı 9 Mart'a erteledi.

Tanık beyanları

Gizem Çetin Meriç (öğrenci): 'Sanık, ÇOMÜ Fen Fakültesinden benim hem danışmanım hem de hocamdır. Eşi Tuğba Hanım’ı da bu vesile ile tanıdım. Tuğba abla ile 2017 yılında tanıştım... Benim Alptekin hoca ile herhangi bir gönül ilişkim yoktur, olmadı.' Meriç, Tuğba'nın geçmişte epilepsi hastası olduğunu söylediğini, aile içi bazı tartışmaları zaman zaman duyduğunu ancak Tuğba'nın kendisine intihardan söz etmediğini belirtti.

Zehra Babayiğit (Tuğba'nın ağabeyinin eşi): 'Tuğba Hanım enerjik, hayat dolu, sevecen, neşeli, hayata bağlı birisiydi.' Babayiğit, sanığın içine kapanık ve narsist eğilimli olduğunu, Tuğba'nın son iki yılda eşinin ilgisizliğinden ve davranışlarından yakındığını, eşinin bir asistanı olan Gizem ile tek taraflı bir ilişki itirafında bulunduğunu aktardı. 'Tuğba hiçbir şekilde bana intihardan bahsetmedi,' dedi.

Hatice Pekdemir (kuzen): 'Tuğba hayat dolu, ailesini, çocuğunu seven, pozitif bir insandı.' Pekdemir, Alptekin'in Tuğba'yı küçümseyici ve aşağılayıcı tavırlarda bulunduğunu, Tuğba'nın cimrilikten şikayet ettiğini ve komşularından zaman zaman şiddet iddiaları duyduklarını ifade etti.

Sonuç ve bir sonraki duruşma

Mahkeme, keşif raporu ve bilirkişi raporunun yenilenmesi taleplerini reddederek, sanığın tutuksuz yargılanmasına devam kararı verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 9 Mart tarihine ertelendi. Yargılama süreci ve bilirkişi taleplerine ilişkin itirazlar, gelecek duruşmada yeniden ele alınacak.

