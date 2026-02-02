Çorum'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'da Gülabibey Mahallesi'ndeki parkta çıkan tartışma kavgaya dönüştü; 19 yaşındaki A.K. bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2026 01:27
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 01:27
Gülabibey Mahallesi'nde gece tartışma kavgaya döndü

Çorum'da parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K. (19) bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde üzerindeki parkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.K. (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.K. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMESİ

OLAY YERİNDE SAĞLIK EKİPLERİNİN YARALIYA MÜDAHALESİ

