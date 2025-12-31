DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde

Çorum’da yılbaşı önlemleri kapsamında 149 noktada, 265 ekip, 239 araç ve bin 271 personel görev alacak; Vali Ali Çalgan saha denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:35
Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde

Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde

Vali Ali Çalgan ve il protokolü tedbirleri yerinde inceledi

Çorum Valisi Ali Çalgan ile il protokolü, kentin yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla alınan güvenlik tedbirlerini saha denetimiyle takip etti. Vali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile birlikte görevlilerin bulunduğu noktalarda incelemelerde bulundu.

Denetimler kapsamında Ankara kara yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasına ziyaret gerçekleştirildi; ziyaret sonrasında Vali Çalgan sürücülere kurallara uyma çağrısında bulundu.

"Yılbaşı gecesine özel olarak emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında 149 noktada 265 ekip, 239 araç ile bin 271 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak", diye konuşan Vali Çalgan, tüm kurumların görev başında olacağını ve temel kentsel hizmetlerin kesintisiz sağlanması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Vali Çalgan, ayrıca enerji, yangın güvenliği ve ulaşım gibi alanlarda da tedbirlerin hazır olduğunu belirterek, 149 nokta, 265 ekip, 239 araç ve bin 271 personel ifadesini tekrar etti ve vatandaşlara "Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar" diye seslendi.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarına ilişkin de bilgi veren Vali Çalgan, "79 köyümüzde yol açma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi ve vatandaşların, ekiplerin çalışmalarıyla birlikte sorunsuz bir yılbaşı gecesi geçirip 2026'ya huzurla adım atmalarını diledi.

TEDBİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN VALİ ALİ ÇALGAN, "YILBAŞI GECESİNE ÖZEL OLARAK EMNİYET...

TEDBİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN VALİ ALİ ÇALGAN, "YILBAŞI GECESİNE ÖZEL OLARAK EMNİYET, ASAYİŞ VE TRAFİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 149 NOKTADA 265 EKİP, 239 ARAÇ İLE BİN 271 EMNİYET VE JANDARMA PERSONELİ GÖREV YAPACAK" DEDİ.

ARAÇLARIN EKİPLER TARAFINDAN KONTROL EDİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Çorlu'da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı, Kabin Hurdaya Döndü
3
İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Önlemi: Beyoğlu Girişinde Polis Bariyerleri
4
Şeyma Subaşı Serbest Bırakıldı: Uyuşturucu Soruşturmasında Yurt Dışına Çıkış Yasağı
5
Ayşe Tokyaz davasında ara karar: Tüm sanıkların tutukluluğu sürüyor
6
Bolu'da düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
7
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları