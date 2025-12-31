Çorum'da Yılbaşı Güvenliği: Bin 271 Emniyet ve Jandarma Personeli Görevde

Vali Ali Çalgan ve il protokolü tedbirleri yerinde inceledi

Çorum Valisi Ali Çalgan ile il protokolü, kentin yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi amacıyla alınan güvenlik tedbirlerini saha denetimiyle takip etti. Vali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile birlikte görevlilerin bulunduğu noktalarda incelemelerde bulundu.

Denetimler kapsamında Ankara kara yolu üzerindeki jandarma uygulama noktasına ziyaret gerçekleştirildi; ziyaret sonrasında Vali Çalgan sürücülere kurallara uyma çağrısında bulundu.

"Yılbaşı gecesine özel olarak emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında 149 noktada 265 ekip, 239 araç ile bin 271 emniyet ve jandarma personeli görev yapacak", diye konuşan Vali Çalgan, tüm kurumların görev başında olacağını ve temel kentsel hizmetlerin kesintisiz sağlanması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Vali Çalgan, ayrıca enerji, yangın güvenliği ve ulaşım gibi alanlarda da tedbirlerin hazır olduğunu belirterek, 149 nokta, 265 ekip, 239 araç ve bin 271 personel ifadesini tekrar etti ve vatandaşlara "Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar" diye seslendi.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarına ilişkin de bilgi veren Vali Çalgan, "79 köyümüzde yol açma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi ve vatandaşların, ekiplerin çalışmalarıyla birlikte sorunsuz bir yılbaşı gecesi geçirip 2026'ya huzurla adım atmalarını diledi.

