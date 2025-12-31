Dev Dalgalar Cide-Bartın Yoluna Zarar Verdi

Dev dalgalar Cide-Bartın yolunda hasar oluşturdu

Kastamonu’nun Cide ilçesi kıyılarında etkili olan fırtına sonucu oluşan dev dalgalar, sahil şeridinde ciddi zararlar meydana getirdi. Kastamonu kıyı şidi boyunca etkili olan şiddetli fırtına, sahillerde büyük tahribata yol açtı.

İki gün boyunca kar yağışıyla birlikte etkili olan fırtına sırasında Karadeniz’de dalgaların boyu yer yer 5 metreye kadar ulaştı. Oluşan büyük dalgalar, kıyıdaki altyapıya zarar verirken özellikle yol güvenliğini olumsuz etkiledi.

Ulaşım ve onarım çalışmaları

Dev dalgalar, Cide-Bartın kara yolunu da etkiledi. Hasar nedeniyle Cide-Bartın kara yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkili ekipler, hasar tespiti ve onarım çalışmaları için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kalafat mevkii ve alternatif güzergah

Cide ilçesine bağlı Kalafat mevkiinde heyelan sebebiyle iki gün önce çöken Cide-Bartın kara yolunda ise ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor. Güvenlik önlemi alınarak kapatılan yolda henüz onarım çalışmalarına başlanmadı.

