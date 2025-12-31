DOLAR
Dev Dalgalar Cide-Bartın Yoluna Zarar Verdi

Kastamonu Cide kıyılarında etkili fırtına ve 5 metreye varan dalgalar sahile ve Cide-Bartın kara yoluna zarar verdi; ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:10
Dev dalgalar Cide-Bartın yolunda hasar oluşturdu

Kastamonu’nun Cide ilçesi kıyılarında etkili olan fırtına sonucu oluşan dev dalgalar, sahil şeridinde ciddi zararlar meydana getirdi. Kastamonu kıyı şidi boyunca etkili olan şiddetli fırtına, sahillerde büyük tahribata yol açtı.

İki gün boyunca kar yağışıyla birlikte etkili olan fırtına sırasında Karadeniz’de dalgaların boyu yer yer 5 metreye kadar ulaştı. Oluşan büyük dalgalar, kıyıdaki altyapıya zarar verirken özellikle yol güvenliğini olumsuz etkiledi.

Ulaşım ve onarım çalışmaları

Dev dalgalar, Cide-Bartın kara yolunu da etkiledi. Hasar nedeniyle Cide-Bartın kara yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkili ekipler, hasar tespiti ve onarım çalışmaları için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kalafat mevkii ve alternatif güzergah

Cide ilçesine bağlı Kalafat mevkiinde heyelan sebebiyle iki gün önce çöken Cide-Bartın kara yolunda ise ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor. Güvenlik önlemi alınarak kapatılan yolda henüz onarım çalışmalarına başlanmadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

