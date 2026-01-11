Diyarbakır'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Olay ve müdahale

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir otelde dün gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı adres, Cami Kebir Mahallesi olarak bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kurtarma ve sağlık durumu

Yangından etkilenen ve dumandan zarar gören 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda can kaybı bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkiler tarafından inceleme başlatıldı.

