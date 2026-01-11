Diyarbakır Sur'da Otelde Yangın: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir otelde çıkan yangın gece saatlerinde paniğe yol açtı. 10 kişi dumandan etkilenirken, ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili ayrıntılar yapılacak çalışmaların ardından açıklanacak.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ