Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 milyon 288 bin 920 Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de 5-11 Ocak 2026 tarihli operasyonlarda 1 milyon 288 bin 920 makaron ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi; 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:40
5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar

Düzce’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 7 olaya müdahale edildi.

Ekiplerin titiz çalışmasıyla 1 milyon 288 bin 920 adet makaron, 120 paket pron, 2 adet cep telefonu ve bin 700 adet elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

7 ayrı operasyonda 9 şahsa işlem yapılırken, bu kişilerden 1 kişi tutuklandı.

