Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 5 bin 923 Kişi Sorgulandı

Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: Binlerce Kişi Sorgulandı

Düzce Valiliği: Denetimler kararlılıkla sürdürülüyor

DÜZCE(İHA) – 20-30 Aralık 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, bölgedeki huzur ve güven ile kamu sağlığının korunmasına yönelik yoğun kontroller yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimlerin alkollü mekanlar, kafeler, kahvehaneler, çay ocakları ve tekel bayileri başta olmak üzere toplam 140 nokta'ta gerçekleştirildiği ve bu kontrollerde 5 bin 923 şahıs'ın sorgulandığı belirtildi.

Yapılan arama ve kontrollerde ele geçirilenler arasında 900 litre kaçak alkol, 304 paket bandrolsüz kaçak sigara, 143 adet tarihi sikke ve 2 bin 109 ruhsatsız tabanca yer aldı.

Valilik açıklamasında, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler ve şahıslar hakkında idari ve adli işlemler başlatıldığı; vergi, tütün, alkol ve gıda mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapıldığı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilgili şahıslar hakkında yasal süreçlerin işletildiği ifade edildi.

Son olarak, açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, sahte ve kaçak alkolle etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimler kararlılıkla sürdürülmektir" denildi.

