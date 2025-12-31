Edirne’de 8 bin gıda denetimi: 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL ceza

Edirne'de yılbaşı öncesi sıkı gıda denetimleri: 8 bin kontrol, 81 işletmeye ceza

Edirne'de yılbaşı döneminde artan tüketim hareketliliği nedeniyle il genelinde gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 2025 yılı içinde toplam 8 bin gıda denetimi yapıldığını ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Denetimlerin odağı: hijyen, son kullanma tarihi ve etiket bilgileri

Yılın son günü ve yılbaşı dolayısıyla denetimlerini artıran ekipler, marketler, kasaplar, pastaneler, oteller, fırınlar, kuruyemişçiler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen, son kullanma tarihi, muhafaza şartları ve etiket bilgilerini titizlikle inceledi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmedi. Tüm gıda kontrol ekiplerinin sahada olduğu denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması hedeflendi.

Yetkililerin açıklamaları ve koordinasyon

İslam Köse, halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Köse, 2025 yılı boyunca kararlılıkla sürdürülen gıda denetimlerinin yılın son gününde de aynı titizlikle devam ettiğini ifade etti ve "Halk sağlığını tehdit eden her durumun karşısındayız" dedi. Denetimlerin Valilik koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte yürütüldüğü aktarıldı. Köse, 2026 yılında da denetimlerin kararlılıkla süreceğini kaydetti ve vatandaşların gıda ile ilgili şikâyetlerini ALO 174 hattına 7/24 bildirebileceklerini hatırlattı.

Sahadaki uygulama ve bilgilendirme

Köse, açıklamasının ardından gıda denetim ekipleriyle birlikte sahaya inerek işletmeleri yerinde inceledi. İşletme sorumlularını bilgilendiren Köse, dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı.

Vatandaş görüşü

Kuru yemiş alışverişi yapan vatandaş Hikmet Akdumanlar, sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek denetimlerin bozuk gıdaya karşı faydalı olduğunu aktardı.

EDİRNE YILBAŞI ÖNCESİNDE ARTAN TÜKETİM HAREKETLİLİĞİ SEBEBİYLE İL GENELİNDE GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI.