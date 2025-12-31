DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Edirne’de 8 bin gıda denetimi: 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL ceza

Edirne'de 2025'te yapılan 8 bin gıda denetiminde 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandı; denetimler yılbaşı öncesi Valilik koordinesinde sürdü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:20
Edirne’de 8 bin gıda denetimi: 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL ceza

Edirne'de yılbaşı öncesi sıkı gıda denetimleri: 8 bin kontrol, 81 işletmeye ceza

Edirne'de yılbaşı döneminde artan tüketim hareketliliği nedeniyle il genelinde gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 2025 yılı içinde toplam 8 bin gıda denetimi yapıldığını ve mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 81 işletmeye yaklaşık 5 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Denetimlerin odağı: hijyen, son kullanma tarihi ve etiket bilgileri

Yılın son günü ve yılbaşı dolayısıyla denetimlerini artıran ekipler, marketler, kasaplar, pastaneler, oteller, fırınlar, kuruyemişçiler ve toplu tüketim yerlerinde hijyen, son kullanma tarihi, muhafaza şartları ve etiket bilgilerini titizlikle inceledi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmedi. Tüm gıda kontrol ekiplerinin sahada olduğu denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması hedeflendi.

Yetkililerin açıklamaları ve koordinasyon

İslam Köse, halk sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Köse, 2025 yılı boyunca kararlılıkla sürdürülen gıda denetimlerinin yılın son gününde de aynı titizlikle devam ettiğini ifade etti ve "Halk sağlığını tehdit eden her durumun karşısındayız" dedi. Denetimlerin Valilik koordinesinde, Ticaret İl Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte yürütüldüğü aktarıldı. Köse, 2026 yılında da denetimlerin kararlılıkla süreceğini kaydetti ve vatandaşların gıda ile ilgili şikâyetlerini ALO 174 hattına 7/24 bildirebileceklerini hatırlattı.

Sahadaki uygulama ve bilgilendirme

Köse, açıklamasının ardından gıda denetim ekipleriyle birlikte sahaya inerek işletmeleri yerinde inceledi. İşletme sorumlularını bilgilendiren Köse, dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek anlattı.

Vatandaş görüşü

Kuru yemiş alışverişi yapan vatandaş Hikmet Akdumanlar, sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek denetimlerin bozuk gıdaya karşı faydalı olduğunu aktardı.

EDİRNE YILBAŞI ÖNCESİNDE ARTAN TÜKETİM HAREKETLİLİĞİ SEBEBİYLE İL GENELİNDE GIDA DENETİMLERİ...

EDİRNE YILBAŞI ÖNCESİNDE ARTAN TÜKETİM HAREKETLİLİĞİ SEBEBİYLE İL GENELİNDE GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI.

EDİRNE YILBAŞI ÖNCESİNDE ARTAN TÜKETİM HAREKETLİLİĞİ SEBEBİYLE İL GENELİNDE GIDA DENETİMLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro
2
Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi
3
Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü
4
Akseki'de 24 Yaşındaki Karayolları Çalışanı Arda Aydın Evinde Ölü Bulundu
5
Adıyaman'da Karla Mahsur Kalan Ambulanstaki Çift Belediye Ekiplerince Kurtarıldı
6
İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü
7
Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Gürün'de Kayseri-Malatya Yolu Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları