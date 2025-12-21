DOLAR
Elazığ'da 135 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Elazığ'da 69 dosyadan toplam 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.D. yakalandı, tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:15
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Yapılan çalışmada, 'Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık' suçlarından 69 dosyadan toplam 135 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.B., gizlendiği adresin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.D., çevre illerden kente gelen bir araçta yapılan kontrolde tespit edilerek yakalandı.

Soruşturma ve Son Durum

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yasal işlemler sonucu her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

